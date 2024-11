Polizisten mit Macheten in in Reichelsheim (Wetterau) bedroht

Ein Mann hat am Donnerstagabend in seiner Wohnung in Reichelsheim (Wetterau) randaliert und mehrere Polizisten mit Macheten bedroht.

Die Beamten mussten schließlich einen Taser einsetzen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau des betrunkenen 52-Jährigen hatte die Beamten alarmiert.