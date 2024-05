Pro-Palästina-Camp an Frankfurter Uni beendet

Das Pro-Palästina-Camp auf dem Campus Westend der Frankfurter Goethe-Universität ist ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen.

Die Teilnehmer hätten das Gelände am Sonntag wie angekündigt freiwillig verlassen, sagte ein Polizeisprecher am späten Sonntagabend. In der Spitze hatten nach Angaben der Polizei 200 Menschen teilgenommen.

Das Camp hatte Gegendemonstrationen auf den Plan gerufen, an der größten nahmen nach Polizeiangaben ebenfalls 200 Menschen teil. Die Aktion lief aus Sicht der Polizei die ganze Woche über "weitgehend friedlich", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte.

Am Dienstag hatte die Polizei von sieben Teilnehmern die Personalien aufgenommen. Sie sollen Plakate mit volksverhetzenden Inhalten gezeigt haben.