Ein breites Bündnis wollte heute - einen Tag vor der Europawahl in Frankfurt - ein Zeichen für eine starke Demokratie in Europa setzen. Und es war nicht nur eine Demonstration geplant, sondern gleich ein ganzer Demonstrationstag. Unter dem Motto "V.O.T.Y. - Vote of the Year" wurde in der gesamten Frankfurter Innenstadt auf die Wahl am Sonntag hingewiesen werden.