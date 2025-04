Dutzende US-Amerikaner haben in Frankfurt gegen die Trump-Regierung protestiert. Die Mitglieder der US-Auslandsdemokraten in Hessen verlangten den Rücktritt des US-Präsidenten - und appellierten auch die Republikaner.

Protest gegen die Trump-Regierung am Samstag auf dem Opernplatz in Frankfurt

Unter dem Motto "Hands Off!" versammelten sich am Samstag knapp 200 Menschen am Frankfurter Opernplatz, um gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Vertrauten Elon Musk protestieren. Der Demonstrationszug ging von der Alten Oper zum Rathenau-Platz.

Organisator Timothy Kautz ist Vorsitzender der US-Demokraten, der "Democrats abroad", für Frankfurt und Hessen. Die Organisation schloss sich damit dem Aufruf zahlreicher Institutionen der US-amerikanischen Zivilgesellschaft zum Protest gegen Trump, Musk und deren Vorgehen an.

Demos gegen Trump und Musk in Washington und Berlin

"Es formiert sich langsam Widerstand gegen diese unmenschliche, idiotische Politik von Donald Trump", sagte Demo-Anmelder Kautz dem hr. Man habe von den geplanten Protesten in Berlin gehört und sich dann kurzerhand entschlossen, auch in Frankfurt eine Demo zu organisieren. "Was Berlin kann, das können wir auch", so Kautz.

Auch in Washington waren für Samstag erste größere Demos gegen den US-Präsidenten geplant. Kautz kritisierte zugleich Trumps republikanische Partei, die nur rumsitze und "es geschehen" lasse.

Hoffen auf "ein Ende des Chaos"

Auf Plakaten in Frankfurt waren Slogans zu lesen wie "Restore Democracy" (Demokratie wiederherstellen), "Hands off our personal data" (Hände weg von unseren persönlichen Daten) oder "The world is tired of your bullshit Donald, be gone!" (Die Welt hat deinen Mist satt, Donald, geh weg!).

Bildergalerie Anti-Trump-Demo auf Opernplatz in Frankfurt Bild 1/5 Trump-Gegner protestierten am Samstag in Frankfurt mit zahlreichen Plakaten gegen die US-Regierung. Bild © Danijel Majic/hr | zur Galerieansicht Bild 2/5 Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind Mitglieder der US-Auslandsdemokraten in Frankfurt und Hessen. Bild © Danijel Majic/hr | zur Galerieansicht Bild 3/5 Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 150 Protestierende auf dem Opernplatz in Frankfurt. Erwartet wurden 200 Menschen. Bild © Danijel Majic/hr | zur Galerieansicht Bild 4/5 Die Demonstration in Frankfurt sei Teil des sich bereits zahlreich formierenden Protests gegen die Trump-Regierung. Bild © Danijel Majic/hr | zur Galerieansicht Bild 5/5 Nach Angaben der Polizei blieb es friedlich. Bild © Danijel Majic/hr | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

"In den wenigen Wochen seit Trumps Amtseinführung haben die US-amerikanische Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft erhebliche Schäden erlitten", hieß es in der Demo-Ankündigung. US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger mobilisierten sich in zahlreichen Demonstrationen, "um ein Ende des Chaos zu fordern".

Organisator Kautz zeigte sich mit dem Verlauf der Demo zufrieden. Man müsse den Druck aufrechterhalten und habe auch in Frankfurt ein Zeichen gesetzt. "Wir werden Trump niemals überzeugen – wir müssen die Menschen überzeugen", so Kautz' Motto.