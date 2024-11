Prozess gegen Reichsbürger in Frankfurt - Staatsanwalt fordert über zwei Jahre Haft

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger, der sich laut Anklage an einem gewalttätigen Umsturz und der Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beteiligen wollte, hat die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt zwei Jahre und zehn Monate Haft beantragt.

Der Mann habe sich an der Vorbereitung von Hochverrat beteiligt und sei auch der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig, sagte der Anklagevertreter.

Die Rechtsanwältin des 62-jährigen Mannes aus dem Odenwald forderte in dem Prozess im Frankfurter Oberlandesgericht eine Strafe unter drei Jahren. In seinem letzten Wort bereute der Mann seine Tat. Er sitzt seit Herbst 2023 in Untersuchungshaft. Das Urteil soll am 25. November verkündet werden.