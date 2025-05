Prozessbeginn in Kassel Mann soll Mitbewohner mit Axt erschlagen und zerstückelt haben

Am Landgericht in Kassel ist am Donnerstag der Mordprozess gegen einen 29-Jährigen gestartet. Er soll im Juni 2024 seinen Mitbewohner aus Eifersucht getötet haben. Die Leiche wurde erst Wochen nach der Tat gefunden.

Stand: 08.05.25, 10:47 Uhr Link kopiert!







Der angeklagte 29-Jährige im Gerichtssaal. Bild © Marcel Ruge (hr)

Link kopiert!







Von dem 26 Jahre alten Opfer fehlte zunächst jede Spur, deshalb wurde der Fall anfangs als Mord ohne Leiche bezeichnet. Angehörige hatten den Toten am 7. Juni vergangenen Jahres als vermisst gemeldet. Ein Zeuge fand später Leichenteile in einem Waldstück. Weitere Leichenteile wurden auf dem ehemaligen Gelände der Bundesgartenschau an der Fulda entdeckt. Der Angeklagte hatte sich zwischenzeitlich nach Tschechien abgesetzt, er wurde rund sechs Wochen nach der Tat in Kassel wegen des Verdachts des Mordes festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Am Donnerstagmorgen wurde die Anklage gegen ihn verlesen. Der 29 Jahre alte Angeklagte verfolgte dies mit gesenktem Blick. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Die Staatsanwalt wirft dem Angeklagten heimtückischen Mord vor. Der Angeklagte sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das Opfer und die Lebensgefährtin des Angeklagten eine gemeinsame Affäre haben. Bereits zuvor sei der Mann durch starke Eifersucht aufgefallen. Die Ermittler suchten wochenlang nach der Leiche. Bild © hr/Mario Canu Bereits am Tag vor der Tat soll er dem Opfer gesagt haben, er werde ihn bei nächster Gelegenheit umbringen. Laut Anklage habe der Mann dann mit einer Axt mindestens vier mal auf das Opfer eingeschlagen. Für den Prozess sind fünf weitere Termine angesetzt. Das Urteil soll am 22. Mai fallen. Zusätzlich muss sich der 29-Jährige wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Im Januar 2024 soll er mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Als Motiv nannten die Staatsanwaltschaft einen Streit über Drogenkonsum.