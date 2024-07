Ein 26-Jähriger wird seit Wochen in Kassel vermisst. Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass er getötet wurde. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger wurde nun festgenommen. Die Suche nach der Leiche geht weiter.

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord in Kassel hat die Polizei am Donnerstag den Marbachsgraben durchsucht.

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mord in Kassel hat die Polizei am Donnerstag den Marbachsgraben durchsucht. Bild © hr/Mario Canu

Audiobeitrag Bild © hr/Mario Canu | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Kriminalpolizei in Kassel ermittelt in einem mutmaßlichen Mordfall ohne Leiche. Das Opfer ist demnach ein 26 Jahre alter wohnsitzloser Mann, der seit dem 7. Juni verschwunden ist. Angehörige meldeten ihn als vermisst, nachdem sie ihn nicht mehr erreichen konnten.

Passanten fanden sein Handy am 8. Juni an der Haltestelle "Marbachshöhe" in Kassel. Die Ermittlungen ergaben frühzeitig Hinweise darauf, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Schließlich "erhärteten sich der Verdacht eines Tötungsdelikts und ein Tatverdacht gegen einen 28-Jährigen, der mit dem Vermissten bekannt war", so die Ermittler.

28-Jähriger zunächst ins Ausland geflüchtet

Der 28-Jährige habe sich nach dem Verschwinden des 26-Jährigen ins Ausland abgesetzt. Bei seiner Rückkehr nach Kassel wurde er am vergangenen Freitag von Kräften einer Spezialeinheit festgenommen, wie die Ermittler weiter ausführten.

Der Mann wurde am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes gegen den 28-Jährigen anordnete.

Suche nach Leiche geht weiter

Der Tatverdächtige soll in der tatrelevanten Zeit dieses Fahrzeug genutzt haben. Bild © Polizeipräsidium Nordhessen, Bearbeitung: hessenschau.de

Die Leiche des 26-Jährigen konnte laut den Beamten bislang trotz intensiver Ermittlungen nicht gefunden werden. Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag das Foto eines Autos, das der Tatverdächtige den Angaben zufolge zur tatrelevanten Zeit benutzte. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Auto rund um den 7. und 8. Juni im Kasseler Stadtgebiet, insbesondere im Bereich Bergpark Wilhelmshöhe und Dönche, etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden.

Am Donnerstag gab es nach hr-Informationen im Zusammenhang mit dem Fall einen größeren Polizeieinsatz. Die Beamten durchsuchten den Marbachsgraben in Kassel nach der Leiche und Beweismitteln. Bislang sehe es nicht danach aus, als ob etwas gefunden wurde, sagte eine Polizeisprecherin am Mittag.