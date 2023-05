Radfahrer bei Sturz in Griesheim lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfaher ist am Donnerstag in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden.

Der 61-Jährige kam mit seinem Fahrrad in einem Kreisel zu Fall, so die Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Warum der Radfahrer stürzte, war noch unklar. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Unfallgeschehens melden.