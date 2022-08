Eine Radfahrerin in Frankfurt ist nach dem Zusammenstoß mit einer Autotür gestorben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 31 Jahre alter Autofahrer am Vortag in einer Parkbucht die Fahrertür geöffnet. Die 60 Jahre alte Frau, die auf dem Radweg fuhr, prallte gegen die Tür und stürzte. Sie erlag im Krankenhaus ihren Kopfverletzungen. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen.