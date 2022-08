Neue Sperrungen am viel befahrenen Bad Homburger Kreuz. Die Sanierung der Rampen geht in die nächste Phase. Hier alle Umleitungen.

Am Donnerstagabend beginnt der zweite Bauabschnitt am Bad Homburger Kreuz - ab 21 Uhr werden dadurch an der zweitmeistbefahrenen Stelle Hessens neue Umleitungen erforderlich - Staus nicht ausgeschlossen.

Zwischen der A5 und der A661 werden bereits seit Juli die Fahrbahnen mehrerer Rampen erneuert. Zeitweise müssen die Anschlussstellen dafür gesperrt werden. Wie die Autobahn Gmbh mitteilte, betrifft das nun die A5 in Fahrtrichtung Basel. Die Rampe von der A5 zur A 661 in Fahrtrichtung Bad Homburg soll bis Donnerstag, 18. August, 6 Uhr gesperrt bleiben.

Bis Freitag, 2. September, 21 Uhr werden zudem gesperrt: Auf der A661 in Fahrtrichtung Bad Homburg die Rampe von der A661 zur A 5 in Fahrtrichtung Kassel und die Rampe von der A661 zur A 5 in Fahrtrichtung Basel samt Parallelfahrbahn. Auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel bleibt die Rampe von der A5 zur A 661 in Fahrtrichtung Bad Homburg unbefahrbar.

Umleitungen für alle Sperrungen

Die Autobahn GmbH hat Umleitungen eingerichtet. Für die A5 in Richtung Basel führt diese bis zum Nordwestkreuz, dann über die L3005 und L3006 zur A661-Anschlussstelle Oberursel. Für die A661 in Fahrtrichtung Bad Homburg statt der gesperrten Rampe nach Kassel ab dem Preungesheimer Dreieck über die B3 und die B455 zur A5-Anschlussstelle Friedberg oder ab dem Offenbacher Kreuz zur A5 in Richtung Kassel. Für die A661 in Fahrtrichtung Bad Homburg statt der gesperrten Rampe nach Basel über die A661 zum Offenbacher Kreuz und anschließend zum Frankfurter Kreuz auf die A5. Für die A5 in Fahrtrichtung Kassel statt der Rampe in Fahrtrichtung Bad Homburg ab Eschborn über die L3005 und die L3006 (U9) zur A661-Anschlussstelle Oberursel.

In den verschiedenen Bauabschnitten werden die vorhandenen Asphaltschichten entfernt und eine hydraulisch gebundene Verfestigung hergestellt. Anschließend werden die neuen Asphaltschichten eingebaut sowie Weißmarkierungen und Bankette neu hergestellt.

