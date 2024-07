Mann bespuckt Frau in Linienbus von Offenbach nach Frankfurt

Offenbach: Ein unbekannter Mann hat in einem Linienbus eine 32-Jährige rassistisch beleidigt und zweimal angespuckt.

Der Mann sei eingestiegen und habe die Frau völlig unvermittelt im Vorbeigehen angespuckt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer verwies ihn nach dem Vorfall am Montag an der nächsten Haltestelle des Fahrzeugs. Der Staatsschutz ermittelt. Zeugen der Attacke werden gesucht.