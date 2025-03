Sitzbänke gegen Ausgrenzung in Eschwege

In dieser und der kommenden Woche finden in Hessen die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" statt – mit über 200 Veranstaltungen und Projekten. Bei einem Projekt in Eschwege geht es um Bänke, mit denen ein Zeichen gegen Ausgrenzung gesetzt werden soll.