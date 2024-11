Razzia im Baugewerbe - Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet

Rund 550 Zollbeamte haben am Mittwoch zusammen mit der Steuerfahndung Wohn- und Geschäftsräume sowie Baustellen mit Schwerpunkt in Rhein-Main durchsucht.

Wie das Hauptzollamt in Erfurt und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt mitteilen, ermitteln sie wegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit in organisierter Form. Zwei Männer im Alter von 28 und 47 Jahren und eine 27 Jahre alte Frau wurden verhaftet. Neun Personen werden beschuldigt, in organisierter Form Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und Steuern hinterzogen zu haben.