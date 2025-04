Rechte Demo in Frankfurt: Hunderte Gegendemonstanten

Einige Dutzend Menschen haben am Samstag in Frankfurt an einer rechten Demo teilgenommen. Begleitet wurde der Zug von einem großen Polizeiaufgebot und mehr als 200 Gegendemonstranten.

Veröffentlicht am 05.04.25 um 17:14 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Eine rechte Demo in Frankfurt wurde mit großem Polizeiaufgebot und Gegendemonstranten begleitet. Bild © hr Startpunkt der rechten Demo, an der rund 40 bis 50 Personen teilnahmen, war die Frankfurter Festhalle. Von dort ging es zum Willy-Brandt-Platz. Begleitet wurde der Zug durch die Stadt von einem großen Polizeiaufgebot und nach Angaben der Beamten von rund 220 Gegendemonstranten. Wegen Sitzblockaden musste die Demo-Route mehrfach geändert werden. Es kam zu kleineren Zusammenstößen zwischen Polizei und Gegendemonstranten. Phasenweise herrschte auf allen Seiten eine aufgeheizte Atmosphäre, es gab aber laut Polizei "keine besonderen Vorkommnisse".