Unfallstelle in Rimbach

Unfallstelle in Rimbach Bild © 5VISION.NEWS

Im Odenwald ist eine Regionalbahn an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Traktor zusammengestoßen. Dabei kam ein Mensch ums Leben.

In der Nähe von Rimbach (Bergstraße) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An einem unbeschrankten Bahnübergang wurde ein Traktor von einer Regionalbahn erfasst. Der Fahrer des Traktors kam dabei ums Leben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Demanch wollte der Traktorfahrer vom Feld über den Bahnübergang auf die angrenzende B38 fahren. Dabei übersah er offenbar den herannahenden Zug.

Nähere Informationen zum Unfallghergang liegen noch nicht vor, die Polizei hat einen Sachverständigen hinzugezogen.

Bahnstrecke und Bundesstraße gesperrt

Alle Passagiere mussten den Zug nach dem Zusammenstoß verlassen, in der Regionalbahn wurde niemand verletzt. Die Bahnstrecke zwischen Fürth (Bergstraße) und Rimbach wurde nach dem Unfall gesperrt, seit kurz nach 17 Uhr verkehrt nach Angaben der Deutschen Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Fürth und Weinheim in Baden-Württemberg.

Auch die Bundesstraße 38 wurde zwischen Reichelsheim (Odenwald) und Weinheim für Bergungsarbeiten voll gesperrt.