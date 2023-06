Unfallstelle in Rimbach

Unfallstelle in Rimbach Bild © 5VISION.NEWS

Traktorfahrer stirbt an Bahnübergang

Im Odenwald ist eine Regionalbahn an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Traktor zusammengestoßen. Dabei kam der 79 Jahre alte Traktorfahrer ums Leben.

In der Nähe von Rimbach (Bergstraße) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An einem unbeschrankten Bahnübergang wurde ein Traktor von einer Regionalbahn erfasst. Der Fahrer des Traktors, ein 79-jähriger Mann aus Fürth (Bergstraße) kam dabei ums Leben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr. Demanch wollte der Traktorfahrer vom Feld über den Bahnübergang auf die angrenzende B38 fahren. Dabei übersah er offenbar den herannahenden Zug.

Der Zugführer habe noch versucht, den Mann durch lautes Hupen zu warnen, doch er habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Traktor wurde gegen einen nahe der Schiene abgestellten Bahnwaggon geschleudert und der 79-Jährige in seinem Traktor-Führerhaus eingeklemmt. Er starb an der Unfallstelle.

Alle 16 Passagiere mussten den Zug nach dem Zusammenstoß verlassen, in der Regionalbahn wurde niemand verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock.

Bahnstrecke und Bundesstraße gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Fürth (Bergstraße) und Rimbach wurde nach dem Unfall gesperrt, zwischenzeitlich verkehrte ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Fürth und Weinheim in Baden-Württemberg.

Auch die Bundesstraße 38 wurde zwischen Reichelsheim (Odenwald) und Weinheim für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Sie wurde nach rund drei Stunden wieder freigegeben.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen eingeschaltet. Der Sachschaden wurde auf rund 34.000 Euro geschätzt.