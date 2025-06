Roggenfeld bei Seligenstadt entzündet sich selbst

Ein abgeerntetes Roggenfeld ist am Samstagabend in Seligenstadt (Offenbach) im Ortsteil Kleinwelzheim in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, so die Polizei am Sonntag. Der Schaden konnte auf 15 Quadratmeter begrenzt werden. Das Stroh habe sich aufgrund der hohen Temperaturen vermutlich selbst entzündet.