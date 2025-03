Rüsselsheim: Attacke mit Holzstock

Zwei 49 und 56 Jahre alte Männer sind in der Nacht zum Mittwoch in einem Rüsselheimer Cafe in Streit geraten.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 12:29 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Im Verlauf schlug der 49-Jährige dem anderen laut Polizei mit einem Holzstock gegen den Kopf. Polizisten nahmen den Mann fest, der 56-Jährige kam in ein Krankenhaus. Beide waren betrunken.