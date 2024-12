Pendler-Frust am Morgen

Der Start in die neue Woche hat für zahlreiche S-Bahnreisende holprig begonnen: Im Rhein-Main-Gebiet kam es zu Ausfällen und Verspätungen auf fast allen Verbindungen.

Probleme im S-Bahnbahnverkehr am Montagmorgen

Probleme im S-Bahnbahnverkehr am Montagmorgen Bild © Imago Images

Die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 verspäteten sich oder fielen ganz aus, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Montagmorgen meldete. Damit waren alle S-Bahn-Linien außer der Linie S7 von der Störung betroffen.

Grund war ein Defekt an einer Bahn in der Station "Frankfurt-Taunusanlage". Die Störung war gegen 6.30 Uhr behoben, es kam aber auch in der Folge zu Verspätungen. Laut RMV fielen die Zwischentakte der Linie S1 zu Betriebsbeginn aus.

Reparaturarbeiten an einer Weiche in Frankfurt-Niederrad sorgten zudem für weitere Verspätungen im S-Bahnverkehr. Betroffen waren die Linien S8 und S9. Die Störung dauerte den ganzen Morgen an und wurde laut RMV erst gegen 11.30 Uhr behoben.