Schafbock von Weide in Breuberg gestohlen

Unbekannte haben einen Schafbock von einer umzäunten Weide in Breuberg (Odenwald) gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei das Tier der Rasse Skudden am vergangenen Wochenende vermutlich noch am Tatort geschlachtet und mit einem Fahrzeug abtransportiert worden. Der Zaun der Weide sei aufgeschnitten worden. Die Beamten suchen nun nach möglichen Zeugen.