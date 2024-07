Scheune in Hosenfeld mit Heuballen in Brand

Eine Scheune in Hosenfeld (Fulda) mit 50 Heuballen ist in der Nacht zum Donnerstag in Brand geraten und eingestürzt.

Laut Polizei könnte ein Blitzeinschlag das Feuer ausgelöst haben. Auch eine Selbstentzündung der frisch eingelagerten Ballen sei nicht ausgeschlossen.