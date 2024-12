Im Kreis Darmstadt-Dieburg hat es in einer Scheune gebrannt. Rund 50 Heuballen standen in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Feuerwehreinsatz in einer Scheune mit Heuballen in Mühltal-Nieder-Beerbach. Bild © 5vision.news

Der Notruf ging am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags gegen 7.30 Uhr bei der Leitstelle in Dieburg ein: Eine Scheune in der Quergasse zwischen Ober-Beerbach und Nieder-Beerbach in Mühltal (Darmstadt-Dieburg) stand demnach in Flammen.

Nach Angaben der Polizei waren dort rund 50 Heuballen gelagert, die dem Feuer reichlich Nahrung gaben. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Wegen der engen Bebauung bestand zunächst die Gefahr, dass sie auf angrenzende Häuser übergreifen könnten. Doch dies konnten die Feuerwehrleute verhindern.

Geschätzte 100.000 Euro Schaden

Die Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. Um das Feuer zu löschen, mussten die Heuballen einzeln auseinandergezogen werden. Die Landesstraße 3098 war während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt. Am Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen dauern an. Verletzt wurde niemand. Angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt.