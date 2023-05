16-Jähriger in U-Haft

Nach einer Schlägerei bei einem Fußballturnier in Frankfurt ist der verletzte Jugendliche für hirntot erklärt worden. Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger kam in Untersuchungshaft. Der Hessische Fußball-Verband reagierte "schockiert".

Videobeitrag Video Jugendlicher bei Fußball-Schlägerei in Frankfurt lebensgefährlich verletzt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Bei einer Schlägerei während eines Fußballturniers in Frankfurt am Sonntag war ein 15 Jahre alter Spieler durch Schläge lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, wurde das aus Berlin stammende Opfer für hirntot erklärt.

Als dringend tatverdächtig gilt demnach ein 16 Jahre alter Turnierteilnehmer aus Frankreich. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

FC Metz: Spieler bestreitet absichtliche Verletzung

Der französische Verein FC Metz teilte am Dienstag mit, man habe "mit Fassungslosigkeit" von dem "Drama" erfahren, das sich in Frankfurt zugetragen habe. "Ein junger Spieler aus dem FC-Metz-Performance-Programm wird derzeit von den deutschen Behörden verhört und bestreitet, dem jungen verletzten Spieler absichtlich körperlichen Schaden zugefügt zu haben", heißt es auf Französisch auf der Webseite des Vereins .

Verein, Spieler und Eltern stünden den deutschen Behörden für die weiteren Ermittlungen zur Verfügung. Der Verein hatte dem lebensgefährlich verletzten Spieler und dessen Angehörigen zudem sein Beileid bekundet.

rbb24 zitiert Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbands : "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schwierigen Stunden allen Angehörigen und den Teammitgliedern des betroffenen Spielers." Man sei seit Sonntag im engen Austausch mit dem Berliner Verein, um diesem und dessen Mitgliedern, wo es gehe, zur Seite zu stehen.

Verband "fassungslos" und "schockiert"

Auch der Hessische Fußball-Verband äußerte sich am Dienstag "fassungslos" und "schockiert darüber, dass ein Jugendlicher durch Gewalt auf einem hessischen Fußballplatz um sein Leben kämpft".

"Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Jungen", sagte Vizepräsidentin Silke Sinning. Der Verband verurteile jegliche Form von Gewalt und arbeite gemeinsam mit der Plattform Fair Play Hessen daran, Gewaltvorfälle bei Fußballspielen einzudämmen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Prügel nach Abpfiff

Das Turnier hatte auf dem Sportplatz des Vereins Viktoria Preußen im Stadtteil Eckenheim stattgefunden. Nach Darstellung der Polizei waren nach Abpfiff einer Partie Spieler eines Berliner und eines französischen Jugendteams aneinandergeraten. Dabei habe der Tatverdächtige den 15-Jährigen auf den Kopf und gegen den Hals geschlagen.

Der Junge sei daraufhin zusammengesackt und habe wiederbelebt werden müssen. Anschließend sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo die Hirnverletzungen festgestellt wurden.