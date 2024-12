Schlägerei neben Eislaufbahn in Wiesbaden

Bei einer größeren Schlägerei neben der Eislaufbahn auf dem Kurplatz in Wiesbaden sind mehrere Beteiligte verletzt worden.

Veröffentlicht am 29.12.24 um 10:31 Uhr

Eine größere Gruppe habe in der Nacht zum Samstag die Eislaufbahn betreten wollen, obwohl diese bereits geschlossen gewesen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es sei daraufhin zu einer handfesten Auseinandersetzung mit dem dortigen Sicherheitspersonal gekommen. Insgesamt waren demnach 15 bis 20 Personen an der Schlägerei beteiligt. Mindestens drei von ihnen wurden leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf aufgenommen.