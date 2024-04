Schlafende Ehefrau getötet: Prozessbeginn in Hanau

Ein 40-Jähriger steht seit Dienstag wegen Mordes an seiner schlafenden Ehefrau vor dem Landgericht Hanau.

Laut Staatsanwaltschaft hatte er im Juni 2023 die 32-Jährige aus Eifersucht getötet. Er habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Der Mann soll gegen Mitternacht in einer Flüchtlingsunterkunft in Steinau (Main-Kinzig) mit einem Pflasterstein sowie einem Küchenmesser die Frau angegriffen haben. Das Opfer starb an zahl reichen Stichwunden und Schlägen gegen den Kopf. Nebenan schliefen die drei Kinder des Paares.