Schmiererei in Rüsselsheim: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben an einem Fußweg in Rüsselsheim an mehreren Wänden, Mauern und einem Trafohäuschen insgesamt sechs Hakenkreuz-Schmierereien mit schwarzer Farbe hinterlassen.

Veröffentlicht am 28.11.24 um 12:56 Uhr









Link kopiert!









Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.