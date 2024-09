Schminke für 1.300 Euro in Rüsselsheim geklaut

Eine 20 Jahre alte Frau hat am Mittwoch versucht, Schmink- und Pflegeprodukte im Wert von über 1.300 Euro in einem Supermarkt in Rüsselsheim zu stehlen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, riefen Mitarbeiter die Polizei. Als die Beamten die Frau festnahmen, hatte sie mit ihrem gut gefüllten Rollkoffer den Kassenbereich bereits passiert.