Schockanruf-Betrüger in Fulda machen fette Beute

Mit der sogenannten Schockanrufmethode haben Betrüger in Fulda fette Beute gemacht.

Veröffentlicht am 06.08.24 um 22:04 Uhr

Eine 73-Jährige übergab zwei unbekannten Personen Wertgegenstände in Höhe eines "beträchtlichen sechsstelligen Eurobetrages", wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kriminellen hatten der Frau am Telefon suggeriert, ihr Sohn habe einen Unfall mit Verletzten verursacht. Er sitze deswegen im Gefängnis und komme nur durch Zahlung einer Kaution frei.