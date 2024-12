Schockanruf-Betrüger haben in Friedrichsdorf mehrere tausend Euro von einer 14-Jährigen erbeutet – aus Angst um ihre Mutter übergab das Mädchen Geld und Wertgegenstände.

Veröffentlicht am 02.12.24 um 20:33 Uhr

Die Polizei spricht von einem "ungewöhnlichen Fall": Wie sie am Montag mitteilte, erbeuteten Schockanrufer von einem Kind in Friedrichsdorf (Hochtaunus) mehrere tausend Euro und Wertgegenstände.

Das 14 Jahre alte Mädchen erhielt laut Polizei am Mittwoch vergangener Woche nachmittags einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Am anderen Ende der Leitung hieß es, sie spreche mit der Polizei. Die Mutter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden.

Wertgegenstände und Geld zuhause gesammelt

Dem Mädchen wurde angeboten, dass es seine Mutter vor dem Gefängnis bewahren könne, sofern es eine Kaution von 50.000 Euro zahle. Im Verlauf des Telefonats setzten die Betrüger das Mädchen massiv unter Druck, wie die Polizei weiter berichtete.

Schließlich habe sich die 14-Jährige bereit erklärt, "Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro zusammenzusuchen".

Übergabe an Mann mit weißer Maske

Das Geld und die Wertgegenstände hatte das Mädchen im Elternhaus gefunden, wie die Polizei auf hr-Nachfrage mitteilte. Die 14-Jährige kam damit zum vereinbarten Übergabeort, einem Supermarkt-Parkplatz im Stadtteil Seulberg.

Ein Mann mit weißer Maske habe die Beute dort in Empfang genommen. "Dabei soll er das aufgelöste Mädchen noch getröstet haben", berichtete die Polizei. Der Verdächtige war am Montag noch flüchtig, die Polizei ermittelt.