Schockanrufer erbeutet Gold von Seniorin in Groß-Umstadt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch mit einem Schockanruf die Goldreserven einer Seniorin in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) erbeutet.

Veröffentlicht am 01.08.24 um 18:29 Uhr

Laut einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag gab der Kriminelle an, dass die Tochter des Betrug-Opfers in einen Unfall verwickelt und nun eine Kaution fällig sei. Die Frau übergab dem Mann ihre Goldreserven in Bad Homburg.