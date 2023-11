Schockanrufer machen fette Beute in Frankfurt

Kurzmeldung Schockanrufer machen fette Beute in Frankfurt

Unbekannte haben mit einem "Schockanruf" einen 69-Jährigen in Frankfurt um 35.000 Euro gebracht.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hatte der Mann einem Betrüger, der sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgab, das Geld am Mittwoch übergeben. Die Täter hatten behauptet, seine Tochter habe einen Unfall verursacht und säße in U-Haft.