Unbekannte haben am Donnerstagabend auf ein Wettbüro in Maintal geschossen. Projektile durchbrachen Fenster, während sich Menschen im Gebäude aufhielten.

In Maintal (Main-Kinzig) ist am Donnerstagabend mit scharfer Munition auf ein Wettbüro geschossen worden. Es hätten sich Menschen im Gebäude aufgehalten, durch die Schüsse sei jedoch niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach am Freitag.

"Das noch unklare Tatmotiv ist Teil der andauernden, intensiven Ermittlungen", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Hanau und der Polizei. Zudem ermittelten Staatsanwaltschaft und Polizei nach der Tat im Stadtteil Dörnigheim nun wegen versuchten Mordes.

Halbes Dutzend Schüsse

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten der oder die Täter rund ein halbes Dutzend Schüsse abgegeben. Einige Projektile durchbrachen Fenster und blieben in der Wand im Gebäude stecken.

"Wir brauchen dringend Zeugen", so der Sprecher. Es sei auch unklar, ob der oder die Täter zu Fuß unterwegs gewesen waren oder zum Beispiel aus einem Auto heraus gefeuert worden war.