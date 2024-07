Schüsse aus Luftdruckgewehr in Wiesbaden

Mit einem Luftdruckgewehr sind am Samstag Schüsse auf ein Gebäude am Kurt-Schumacher-Ring in Wiesbaden abgefeuert worden.

Anwohner alarmierten die Polizei. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurden ein 48-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau wenig später als tatverdächtig festgenommen. Warum sie schossen, muss jetzt ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.