Schul-Einbrecher töten Fische in Wiesbaden-Klarenthal

Unbekannte haben an Ostern in einer Schule in Wiesbaden-Klarenthal Fische in Aquarien getötet, randaliert und Geld gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, durchwühlten die Täter zahlreiche Räume, Schubladen und Schreibtische. Weil sie die Stecker zweier Aquarien zogen, funktionierten die Pumpen zum Reinigen des Wassers nicht mehr. Vermutlich sei auch eine Schildkröte misshandelt worden.