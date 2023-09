Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend in Kassel bei einer Personenkontrolle von einem Polizisten angeschossen worden. Laut Polizei war es kurz zuvor in der Nähe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Der Mann passte demnach auf die Beschreibung des Täters. Bei der Personenkontrolle hatte er dann die Polizeibeamten angegriffen und wurde am Bein angeschossen. Der mutmaßliche Täter kam mit einer Schussverletzung am Bein ins Krankenhaus, die Polizisten wurden im Gesicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.