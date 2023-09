Ein Polizist hat bei einem Polizeieinsatz am Sonntag in Kassel einem 24-Jährigen ins Bein geschossen und verletzt.

Schuss bei Polizeikontrolle in Kassel

Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem 24-Jährigen und einem anderen Mann, der bei der Auseinandersetzung kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, wie die Polizei berichtete. Der 24-Jährige flüchtete zu Fuß, konnte aber wenig später von einer Streife in Tatortnähe gestellt werden.



Der Mann habe sich der Festnahme massiv widersetzt und die Beamten sowie einen Diensthund mit Schlägen und Tritten angegriffen. Daraufhin hätten die Beamten von der Dienstwaffe Gebrauch machen müssen, so die Polizei.



Der mutmaßliche Täter kam mit einer Schussverletzung am Bein ins Krankenhaus, die beiden Polizisten wurden im Gesicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt.