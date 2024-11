Eine Schlägerei, ein Schuss und ganz viel Chaos: Nach dem Großeinsatz in einem Einkaufszentrum bei Frankfurt hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Hintergrund waren demnach private Streitigkeiten.

Veröffentlicht am 04.11.24 um 11:57 Uhr

Mitten im Einkaufstrubel am Samstagnachmittag sorgte ein Schuss im Main-Taunus-Zentrum (MTZ) in Sulzbach bei Frankfurt für Aufregung. Auslöser waren nach Polizeiangaben private Streitigkeiten zwischen zwei Parteien. Einer der beteiligten fünf Männer arbeitete demnach in einem Ladengeschäft des Einkaufszentrums.

Eine Gruppe sei an dessen Arbeitsstätte erschienen, "um die Sache zu klären", sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf hr-Nachfrage. Der Streit habe sich aus dem Ladenbereich in einen Lieferantenbereich verlagert. Dort kam es laut der Sprecherin zu einer Schlägerei, bei der auch ein Schuss aus einer Gaspistole fiel.

Ein Schwerverletzter

Mehrere Personen wurden verletzt, ein 27-Jähriger schwer. Zu den möglichen Hintergründen und weiteren Einzelheiten der Tat äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Auch wurden bislang keine Angaben gemacht, ob weiter nach Verdächtigen gefahndet wird.

Nach Angaben vom Samstag konnten einige Beteiligte gefasst werden, nach weiteren wurde noch gesucht. Das MTZ wurde nach der Tat teilweise abgesperrt. Gefahr für Unbeteiligte habe aber nicht bestanden, so die Polizei.

Verkehrschaos rund um das MTZ

Wegen Fahndungsmaßnahmen kam es rund um das gut besuchte Einkaufszentrum zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Beamten sperrten die B8, die Zufahrtsstraße von der A66 in Richtung MTZ, zwischenzeitlich in beide Richtungen ab, ausfahrende Autos wurden kontrolliert.

Auf der A66 in Richtung Wiesbaden stockte der Verkehr am Samstagabend zwischenzeitlich auf mehreren Kilometern. Wie die Polizei mitteilte, war es hier bereits vor dem Einsatz im Main-Taunus-Zentrum zu einem Auffahrunfall mit vier Verletzten gekommen.