Schweinepest breitet sich aus - positiver Fall im Rheingau-Taunus-Kreis

Im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es einen ersten positiven Fall der Afrikanischen Schweinepest.

Veröffentlicht am 11.12.24 um 12:22 Uhr

Ein toter Frischling, der zwischen den Eltviller Ortsteilen Erbach und Hattenheim gefunden wurde, sei positiv getestet worden, so das Umweltministerium am Mittwoch. Bis die Probe bestätigt ist, gilt der Fall nur als Verdachtsfall. Im Umkreis des Fundorts sowie rund um das Kloster Eberbach werden laut Ministerium derzeit Elektrozäune aufgestellt. Ob die bislang in anderen Landkreisen bestehende Sperrzone ausgeweitet werden muss, steht noch nicht fest.