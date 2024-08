Schwere Unwetter Starkregen lässt Keller volllaufen – Rettungskräfte mit Booten im Einsatz

Starkregen hat in der Nacht für hunderte Feuerwehr-Einsätze in Nordhessen gesorgt. In zwei Kommunen war die Lage besonders dramatisch, die Einsatzkräfte waren mit Booten unterwegs.

Bild © picture-alliance/dpa

Trendelburg und Hofgeismar im Landkreis Kassel waren vom Unwetter in der Nacht zum Freitag besonders betroffen. Durch den Starkregen liefen Keller voll, Menschen waren zum Teil in ihren Häusern eingeschlossen und mussten mit Booten gerettet werden. Teilweise stand das Wasser bis zu zwei Meter hoch in den Straßen, wie ein Feuerwehr-Sprecher dem hr sagte. Unwetter bei Kassel: Einsatzkräfte großflächig alarmiert Ob Menschen bei dem Unwetter zu Schaden bekommen sind, darüber liegen noch keine Informationen vor. Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) hatte für die Stadt und den Landkreis Kassel vor extremen Starkregen gewarnt. Einsatzkräfte aus den umliegenden Kommunen wurden alarmiert, um die lokalen Wehren zu unterstützen. Die Feuerwehr musste zahlreiche Keller auspumpen. Das Abpumpen der Keller werde wohl den ganzen Tag dauern, sagte die Kasseler Vizelandrätin Silke Engler (SPD) dem hr. Die B80 zwischen Bad Karlshafen und Gieselwerder war am Morgen wegen Überflutung gesperrt.