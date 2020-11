Zum Artikel "Gravierender als die Finanzkrise" : Wie die Corona-Krise die Kommunen in finanzielle Nöte treibt

Die Städte und Gemeinden stehen in der Corona-Krise still, Einnahmen brechen weg, aber Kosten laufen weiter. Alleine Frankfurt rechnet mit einem Einbruch an Gewerbeeinnahmen in Milliardenhöhe. Besonders hart trifft es Kommunen, die sowieso nicht so weich gebettet sind. [mehr]