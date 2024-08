Schwere Unwetter Starkregen lässt Keller volllaufen – Rettungskräfte mit Booten im Einsatz

Starkregen in Nordhessen mit Warnungen für die Region Kassel: In zwei Kommunen war nachts die Lage besonders dramatisch, die Einsatzkräfte waren mit Booten unterwegs. In Hofgeismar droht das Staubecken überzulaufen.

Stand: 02.08.24, 06:40 Uhr Link kopiert!









Starkregen (Symbolbild) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Link kopiert!









Trendelburg und Hofgeismar im Landkreis Kassel waren vom Unwetter in der Nacht zum Freitag besonders betroffen. Durch den Starkregen liefen Keller voll, Menschen waren zum Teil in ihren Häusern eingeschlossen und mussten mit Booten gerettet werden. Teilweise stand das Wasser bis zu zwei Meter hoch in den Straßen, wie ein Feuerwehr-Sprecher dem hr sagte. Die Wetterlage habe sich vielerorts inzwischen beruhigt, sagte die Kasseler Vizelandrätin Silke Engler (SPD) am Morgen dem hr. Warnmeldung: Überschwemmungsgefahr Erste Warnmeldungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gingen für Nordhessen nach Mitternacht ein. Um 5.23 Uhr folgte eine weitere Warnmeldung für Hofgeismar-Hombressen: Es bestehe die Gefahr, dass es aufgrund des Starkregens zum Überlaufen des Staubeckens im Ort komme. Der Starkregen lasse die Gewässerpegel ansteigen, es könne zu Überschwemmungen kommen. Regenradar Hier regnet es aktuell in Hessen Zur Übersicht Ob Menschen bei dem Unwetter verletzt worden sind, darüber liegen noch keine Informationen vor. Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) hatte für die Stadt und den Landkreis Kassel vor extremen Starkregen gewarnt. Es könne zu stark ansteigenden Gewässerpegeln und Überschwemmungen entlang der Bäche in Kassel kommen. "Es besteht auch die Gefahr, dass es abseits von Gewässern zu Sturzfluten kommt." Unwetter bei Kassel: Einsatzkräfte großflächig alarmiert In Trendelburg und Hofgeismar wurden Einsatzkräfte aus den umliegenden Kommunen alarmiert, um die lokalen Wehren zu unterstützen. Die Feuerwehr musste zahlreiche Keller auspumpen. Das Abpumpen der Keller werde wohl den ganzen Tag dauern, sagte Vizelandrätin Engler. Hochwasser: B80 gesperrt Die B80 zwischen Bad Karlshafen und Gieselwerder war am Morgen wegen Überflutung gesperrt. In der nächtlichen Meldung für Bad Karlshafen wurde vor Sturzfluten auf Straßen oder an Hängen gewarnt. Aktuell regnet es nur noch in Teilen Nordhessens, wie unser Regenradar zeigt. Der Regen hatte am frühen Abend eingesetzt.