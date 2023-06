Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag bei einem Unfall nahe Wölfersheim (Wetterau) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann in einer Kurve mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Möglicherweise habe er unter Alkoholeinfluss gestanden, so die Ermittler.