85-Jähriger in Wildeck prallt mit Auto gegen Baum

Ein 85-Jähriger in Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) ist am Dienstagmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten.

Er touchierte einen anderen Pkw, ehe er frontal gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Mittwoch meldete. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.