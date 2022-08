Beim Brand in einem Reihenhaus in Fuldabrück (Kassel) ist am Freitag ein 87-Jähriger ums Leben gekommen.

Seine 81 Jahre alte Frau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Feuer kam, das auf ein Zimmer begrenzt war, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen.