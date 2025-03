Serie von Brandstiftungen in Frankfurter Innenstadt

Eine Serie von Brandstiftungen in der Frankfurter Innenstadt hat am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Nach Angaben der Polizei gab es in der Großen Fischerstraße, in der Battonstraße, in der Limpurgergasse sowie in der Alten Mainzer Gasse insgesamt drei Mülltonnenbrände und ein Toilettenhausbrand. Ein Mann auf einem Rad wird verdächtigt, mit den Bränden in Zusammenhang zu stehen, konnte jedoch nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt.