Sexueller Übergriff bei Waldhütte in Heusenstamm

Die Polizei in Heusenstamm (Offenbach) fahndet nach einem Mann, der versucht haben soll, sich nahe einer Waldhütte an einer Frau zu vergehen.

Veröffentlicht am 03.08.24 um 20:44 Uhr

Laut den Ermittlern griff er die 58-Jährige, die mit Walkingstöcken unterwegs war, am Samstag an und entkleidete sie teilweise. Die Frau, die vermutlich kurzzeitig weggetreten gewesen sei, habe sich nach eigenen Angaben verteidigen können und Hilfe in einem nahen Einkaufsmarkt gesucht. Der genaue Tathergang müsse noch ermittelt werden. Die Beamten suchen Zeugen.