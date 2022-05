Die hessischen Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr 17 "Reichsbürgern" mehr als 90 scharfe Schusswaffen entzogen.

"Waffen haben in den Händen von diesen Extremisten nichts zu suchen", sagte Innenminister Beuth (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Verfassungsschutz, Polizei und Waffenbehörden legten deshalb einen besonderen Fokus darauf, den legalen Waffenbesitz von "Reichsbürgern" zu unterbinden. Die Szene lehne den Staat und seine Institutionen ab und halte an extremistischen und völkischen Ideologien fest.