Sicherheitsmitarbeiter an Riedbahn-Baustelle in Groß-Gerau mit Steinen beworfen

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Sicherheitsmitarbeiter in Groß-Gerau gezielt mit Steinen beworfen, der an einer Baustelle der Riedbahnstrecke eingesetzt war.

Veröffentlicht am 12.08.24 um 14:00 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter flüchteten jeweils mit Pedelecs vom Tatort.