Die Autobahnpolizei hat bei Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) sieben Entenküken von der A5 gerettet.

Veröffentlicht am 05.05.25 um 17:15 Uhr

Die verwaisten Tiere hätten auf dem Seitenstreifen der stark befahrenen Autobahn gesessen, teilten die Beamten am Montag mit. Die mutmaßliche Mutter fanden sie überfahren in der Nähe auf. Die Entchen wurden in ein Tierheim gebracht.