Kerzen und Tafeln mit der Aufschrift "Wehrlos, wohnungslos, schutzlos" wurden am Tatort am Darmstädter Luisenplatz aufgestellt. Bild © Petra Bier, hessenschau.de

So brutal verlief der Angriff auf den Obdachlosen in Darmstadt

Videoaufnahmen von dem tödlichen Angriff auf einen Obdachlosen offenbaren das Ausmaß der Brutalität. Für Darmstadts Ordnungsdezernenten sind die Bilder kaum zu ertragen.

Der tödliche Angriff auf einen Obdachlosen in Darmstadt liegt fast eine Woche zurück, doch die Betroffenheit ist in der Stadt noch immer mit Händen zu greifen. Besonders die Brutalität des jugendlichen Täters hat viele Menschen und auch Verantwortliche bei Stadt und Polizei schockiert. Ein Video von der Tat offenbart das gesamte Ausmaß der Gewalt.

Als zentraler und belebter Platz der Stadt wird der Luisenplatz mit zahlreichen Kameras überwacht. Eine davon hat den Angriff in vollem Umfang aufgezeichnet.

"Es war schwer, die Brutalität zu ertragen"

Einer, der das Video bereits gesehen hat, ist Paul Wandrey, Ordnungsdezernent der Stadt Darmstadt. Was er dort sah, hat dem CDU-Politiker zugesetzt. "Es war schwer, die Brutalität zu ertragen", schildert Wandrey seine Eindrücke dem hr. "Ich habe mir das Video in der Stadtwache zeigen lassen und musste die Kollegen bitten, nicht ganz so nah heranzuzoomen.“

Auf dem Video sei zuerst zu sehen, wie der jugendliche Täter und ein älterer Begleiter dem Obdachlosen sein Portemonnaie abnahmen. Der 57-Jährige habe es auch bereitwillig herausgegeben und sich zu keiner Sekunde gegen den Raub gewehrt.

70 bis 80 Mal gegen den Kopf getreten

"Der Jugendliche hat dann 70 bis 80 Mal auf den Kopf des Opfers eingetreten", beschreibt Wandrey den weiteren Verlauf der Tat. Während der ganzen Zeit habe sich der Obdachlose weiterhin nicht gewehrt, die Aggression sei alleine von dem Jugendlichen ausgegangen. "Dieses Nichtablassen hat mich besonders schockiert", sagt Wandrey. Der Begleiter habe auf dem Video derart betrunken gewirkt, dass er sich kaum bewegen konnte.

Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts habe das Video nicht bis zum Ende anschauen können und sich danach krankschreiben lassen, berichtet die Stadtverordnete Nicole Frölich (Grüne).

Spendenaktion für Bestattung

Der 57-jährige Obdachlose wurde in der Nacht zum Mittwoch in einem Wartehäuschen auf dem Darmstädter Luisenplatz angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Am Donnerstagabend starb er im Krankenhaus.

Der 15 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bei dem Begleiter des Täters soll es sich um seinen 18 Jahre alten Bruder handeln. Die Leiche des Opfers liegt noch in der Rechtsmedizin, die Ermittlungen zur Tat laufen.

Die Regionale Diakonie Darmstadt hat unterdessen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um dem Verstorbenen eine würdige Bestattung mit Grabstein zu ermöglichen.